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IT-компания «Софтлайн» планирует обанкротить строительное предприятие Минобороны

РБК: «Софтлайн» планирует обанкротить принадлежащее Минобороны АО «ГУОВ»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

IT-компания «Софтлайн» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом строительного предприятия Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Об этом пишет РБК со ссылкой на «Федресурс».

ГУОВ занимается строительством и реконструкцией объектов для нужд Минобороны. Компания занимается строительством жилых зданий, культурных и образовательных учреждений, необходимых для министерства. Строительные управления компания расположены в каждом военном округе страны.

Известно, что «Софтлайн» сотрудничал с ГУОВ, поставляя программное обеспечение для структур Минобороны России.

До этого в Басманном районном суде Москвы началось новое рассмотрение уголовного дела о хищении почти 400 млн рублей, совершенных при закупках министерством обороны медицинского оборудования во время пандемии.

Ранее суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны.

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