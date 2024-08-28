Четырех человек госпитализировали с лихорадкой Западного Нила в Волгограде

В Волгограде четыре человека с лихорадкой Западного Нила попали в больницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, у всех четверых выявили инфекцию и госпитализировали их. Заболевшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что лихорадку разносят комары. Симптомы заболевания напоминают сильное отравление, которое также сопровождается высыпаниями. Наибольшую опасность представляют осложнения, которые могут возникать у инфицированных.

До этого стало известно, что в Татарстане 59 человек заболели лихорадкой Западного Нила в этом году. В конце июля в республике были выявлены первые случаи заражения инфекционным заболеванием. Большинство пациентов были доставлены в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести. По состоянию на 27 августа в республиканской больнице с этим диагнозом проходили лечение 13 человек.

Ранее в Армении выявили 20 случаев заражения лихорадкой Западного Нила.