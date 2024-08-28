Курская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в концерне «Росэнергоатом».

Новость об этом поступила после того, как в Росгвардии сообщили, что возле станции нашли и обезвредили суббоеприпас кассетного снаряда к ракетной системе залпового огня HIMARS.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Курская атомная станция не должна становиться объектом военных действий.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов. При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

В октябре 2023 года ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.