Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ предупредил об опасности внешнего воздействия на Курскую АЭС

Гросси: Курская атомная станция не должна становиться объектом военных действий

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

В случае внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию последствия могут быть самыми серьезными. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов, сообщает побывал на Курской АЭС по приглашению российской стороны. Осмотр длился около четырех часов.

На следующей неделе глава МАГАТЭ должен отправиться в Киев. Гросси уже анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами