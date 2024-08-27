Глава МАГАТЭ предупредил об опасности внешнего воздействия на Курскую АЭС

В случае внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию последствия могут быть самыми серьезными. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов, сообщает побывал на Курской АЭС по приглашению российской стороны. Осмотр длился около четырех часов.

На следующей неделе глава МАГАТЭ должен отправиться в Киев. Гросси уже анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.