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Ребенок попал в больницу после падения из окна пятого этажа в Биробиджане

В ЕАО шестилетний мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой

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Shutterstock

В Биробиджане устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным следствия, инцидент произошел в многоэтажке по улице Шалаева. Шестилетний мальчик выбрался на подоконник. Облокотился на москитную сетку и упал с высоты с пятого этажа. Ребенок выжил, с многочисленными травмами он госпитализирован, подробности о состоянии пострадавшего не сообщаются.

Известно, что момент происшествия в квартире вместе с ребенком находилась бабушка, которая не уследила за внуком. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Кимовске несовершеннолетняя выпала из окна во время игр в заброшенном здании. 13-летняя девочка находилась в «заброшке» вместе с друзьями, дети обследовали постройку. В какой-то момент школьница не удержалась и упала из окна второго этажа. Спасти пострадавшую не удалось. По данным местных СМИ, заброшенное здание раньше принадлежало Кимовскому радиоэлектромеханическому заводу.

Ранее в Искитиме школьник выпал из окна заброшенного здания.

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