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В России экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу с Украины

Белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу с Украины

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Depositphotos

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в том, что они оказывали содействие террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Там заявили, что в сентябре 2022 года Шинкарук сняла денежные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей с целью совершения теракта, а после спрятала их в тайник. Холодков помогал ей в осуществлении деятельности. Он перемещал в тайники взрывчатые устройства и произвел передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей.

По версии следствия, деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества для совершения теракта. Для связи с украинскими кураторами злоумышленники использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram.

До этого Росфинмониторинг включил Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль на севере Москвы, в перечень террористов и экстремистов.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. Серебряков установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. После этого он успел сбежать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Серебряков действовал по заданию украинских спецслужб. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее россиянина осудили за госизмену в подростковом возрасте.

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