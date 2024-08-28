Шойгу заявил о попытках заменить светские законы нормами шариата

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о попытках заменить в стране светские законы нормами шариата. Соответствующее заявление он сделал в ходе выездного совещания в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщает ТАСС.

«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп», — сказал секретарь Совбеза.

Он также заявил о сохранении кардинальных противоречий внутри религиозных общин СКФО, которые обусловлены деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ислам в стране переживает свой ренессанс и подъем, при этом гармонично сосуществует с другими религиями.

Ранее Кадыров заявил, что Бастрыкину нужно аккуратнее высказываться о террористах-исламистах.