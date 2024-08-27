Бывший депутат Рашкин не управлял сбившим лося в Саратовской области автомобилем

Бывший депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин не находился за рулем автомобиля, сбившего лося в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

«По информации, полученной от правоохранительных органов, животное пострадало от наезда автомобиля марки Lada Largus, принадлежащего Саратовскому отделению партии КПРФ», — говорится в сообщении.

В нем также сказано, что машиной управлял водитель 1998 года рождения. В результате аварии лось не выжил.

Как сообщил агентству адвокат экс-депутата Константин Лазарев, Рашкина не было в Саратовской области на момент ДТП.

«Валерия Федоровича там не было, он сейчас находится в другом регионе. <…> По всей видимости, как мы видим из средств массовой информации, по злому стечению обстоятельств, та же самая машина», — сказал юрист.

Он подчеркнул, что Рашкин не имеет никакого отношения к этому событию. По словам Лазарева, сейчас бывший депутат находится в Сибири.

До этого сообщалось, что автомобиль Рашкина попал в аварию с участием лося. ДТП произошло в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка ранним утром 23 августа.

В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. В ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат с приятелями охотился на лося в Саратовской области. После того как охотники добыли животное, его тушу разделали и положили в багажник автомобиля Рашкина, которого остановили сотрудники комитета охотхозяйства. Документ, разрешающий охоту, мужчина предъявить не смог.

28 мая 2024 года стало известно, что Рашкин получил документ об отбытии условного наказания за инцидент с лосем. Теперь судимость с него снята.

Ранее водителей предупредили о периоде размножения лосей в августе.