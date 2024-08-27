Шойгу заявил о сложной обстановке на Северном Кавказе

Обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остается сложной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности. Он напомнил, что в 2024 году были совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

21 августа политолог Евгений Минченко заявил, что визит президента России Владимира Путина в регионы Северного Кавказа, которые когда-то считались «горячими», стал сигналом мировому сообществу и особенно Западу. Эта поездка говорит о том, что все регионы страны, где сохраняется напряженная обстановка, рано или поздно будут спокойными и мирными.

Напомним, Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню. Подробнее о поездке российского лидера – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть российское общество.