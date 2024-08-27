Политолог назвал высокой оценку работу губернатора Бабушкина со стороны Путина

Совещание президента России Владимира Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным стало важной встречей для региона, которая имеет очень большое значение. Об этом по ее итогам рассказал Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, эта встреча стала оценкой деятельности и подведением итогов его первого губернаторского срока Бабушкина.

«Впереди у Бабушкина выборы в единый день голосования, поэтому встреча носит еще и такой политический характер. Если говорить в целом, то Бабушкин получил очень высокие оценки», — отметил политолог.

Потуремский напомнил, что регион достался ему в достаточно тяжелом состоянии. По его мнению, прежде всего это касалось экономики, социальной сферы и системы управления регионом.

«По всем этим направлениям Бабушкину, безусловно, удалось преодолеть существовавшие вызовы. Если говорить про социальную сферу, то это приоритет для Бабушкина. Ее развитие, строительство детских садов, школ и социальной инфраструктуры — это важное направление», — отметил эксперт.

Он отметил, что в сфере экономики региона Бабушкин уделил пристальное внимание сельскому хозяйству и судостроению.

«Можно вспомнить, что, заходя на пост губернатора в 2019 году, Бабушкин уже тогда принимал очень серьезные решения по запуску отрасли судостроения», — сказал политолог.

При этом развитие системы управления регионом Потуремский также назвал заслугой губернатора. По его словам, сейчас в этом направлении нет проблем.

«Пресловутые коррупционные скандалы и негатив, связанный с властью в регионе, точно остались позади», — добавил он.

Как подчеркнул политолог, президент помогает регионам раскрыть свой потенциал и за счет этого решать проблемы людей.

«Общий стратегический план, который есть у президента, касается каждого региона. В этом смысле прямой контакт и прямая работа, безусловно, имеет большое значение и как целеполагание, и как обратная связь со стороны власти региона», — заключил Потуремский.