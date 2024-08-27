Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал высокой оценку работу губернатора Бабушкина со стороны Путина

Политолог Потуремский: Бабушкину удалось преодолеть вызовы в регионе

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Совещание президента России Владимира Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным стало важной встречей для региона, которая имеет очень большое значение. Об этом по ее итогам рассказал Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, эта встреча стала оценкой деятельности и подведением итогов его первого губернаторского срока Бабушкина.

«Впереди у Бабушкина выборы в единый день голосования, поэтому встреча носит еще и такой политический характер. Если говорить в целом, то Бабушкин получил очень высокие оценки», — отметил политолог.

Потуремский напомнил, что регион достался ему в достаточно тяжелом состоянии. По его мнению, прежде всего это касалось экономики, социальной сферы и системы управления регионом.

«По всем этим направлениям Бабушкину, безусловно, удалось преодолеть существовавшие вызовы. Если говорить про социальную сферу, то это приоритет для Бабушкина. Ее развитие, строительство детских садов, школ и социальной инфраструктуры — это важное направление», — отметил эксперт.

Он отметил, что в сфере экономики региона Бабушкин уделил пристальное внимание сельскому хозяйству и судостроению.

«Можно вспомнить, что, заходя на пост губернатора в 2019 году, Бабушкин уже тогда принимал очень серьезные решения по запуску отрасли судостроения», — сказал политолог.

При этом развитие системы управления регионом Потуремский также назвал заслугой губернатора. По его словам, сейчас в этом направлении нет проблем.

«Пресловутые коррупционные скандалы и негатив, связанный с властью в регионе, точно остались позади», — добавил он.

Как подчеркнул политолог, президент помогает регионам раскрыть свой потенциал и за счет этого решать проблемы людей.

«Общий стратегический план, который есть у президента, касается каждого региона. В этом смысле прямой контакт и прямая работа, безусловно, имеет большое значение и как целеполагание, и как обратная связь со стороны власти региона», — заключил Потуремский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами