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Российский вахтовик поверил аферистам и отдал им 11 миллионов рублей

В Тюмени вахтовик перевел мошенникам 11 миллионов рублей

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Shutterstock

Мужчина из Тюмени поговорил с мошенниками и лишился 11 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По словам пострадавшего, он общался с аферистами в период с 15 по 17 августа. Неизвестные представлялись ему сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. По словам мошенников, данные сотрудников организации, в которой работает 54-летний вахтовик, утекли. При этом кто-то якобы хотел оформить на него кредиты.

Чтобы злоумышленники не получили доступ к его счету, мужчина оформил «зеркальные» займы, после чего отправил полученные деньги на «безопасный счет».

Только спустя время россиянин понял, что его обманули, после чего обратился в полицию.

До этого в Мурманске 38-летняя женщина отдала мошенникам с сайта знакомств шесть миллионов рублей. На платформе она познакомилась с мужчиной, который заинтересовал ее успешной сделкой и передал ее контакты другим аферистам, они убедили россиянку вложить в «инвестиции» свои средства. В результате женщина не смогла вывести деньги и обратилась в полицию.

Ранее мошенники запугали двух пенсионерок из Петербурга и похитили у них 18 млн рублей.

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