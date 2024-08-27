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В Калужской области обсудили развитие малых городов и исторических поселений

Мишустин: качество жизни россиян зависит от уровня благоустроенности территорий

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Качество жизни российских семей напрямую зависит от уровня социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустроенности территорий, поэтому задача государства — направлять усилия на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Об этом на прошедшем в Калужской области форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства акцентировал внимание на том, что одним из инструментов развития общественных пространств стал Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

«Благодаря его реализации уже благоустроено более 67 тыс. территорий в 5 866 населенных пунктах», — отметил Михаил Мишустин.

В этом году форум прошел под темой «Мой семья — Россия», поскольку 2024 год в стране объявлен Годом семьи.

На пленарной сессии «Малые города — создавая пространство семьи» участники форума — руководители федеральных ведомств, губернаторы и главы муниципальных образований — обсудили значимость развития инфраструктуры муниципалитетов страны, как важнейшего фактора для укрепления института семьи.

Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев констатировал: социологические данные подтверждают, что уровень жизни в стране оценивается людьми через комфорт среды проживания.

В этом году более 17,2 млн человек приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта ФКГС.

По его словам, эти цифры показывают запрос общества на диалог.

Важно, чтобы вопросы развития территорий решались в непосредственном контакте с жителями, подчеркнул Грачев.

Во время форума также были подведены итоги Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) стала финалистом в номинации «За экспертный вклад в развитие комфортной городской среды в городах РФ».

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