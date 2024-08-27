Володин заявил, что за задержанием Дурова стоят США

Основным интересантом задержания основателя Telegram Павла Дурова являются Соединенные Штаты, которые и способствовали происходящему, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что сейчас Париж обосновывает законность задержания Дурова его французским гражданством, однако на деле ситуация является куда более сложной.

«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. <...> В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», — уверен Володин.

Он отметил, что мессенджер Дурова — одна из немногих площадок, которые американским силовикам не удалось заставить предоставлять данные Госдепу и ЦРУ. В то же время сам Дуров, по словам Володина, никогда иллюзий по поводу политики США не питал и называл их «полицейским государством».

Спикер Думы считает, что государствам, в которых развивается Telegram, следует решить для себя, хотят ли они отдавать под контроль Вашингтона еще и эту платформу.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее западный видеохостинг Rumble прекратил работу во Франции на фоне задержания Дурова.