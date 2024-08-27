В Белгородской области сообщили об атаке ВСУ на регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на пять населенных пунктов в регионе.

Согласно сообщению губернатора, село Ржевка в Шебекинском городском округе подверглось обстрелу и атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате обстрела в двух многоквартирных домах оказались повреждены кровли, фасады и остекление. По словам Гладкова, в одном частном домовладении также выбиты окна, посечен фасад и забор. На территории одного из предприятий повреждены административное здание, ограждение, а также грузовой и легковой автомобили.

Как указал глава региона, в селе Маслова Пристань украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие, а село Отрадное попало под удар дрона-камикадзе.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

26 августа президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее в Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас.