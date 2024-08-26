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Жительница Курской области рассказала, как восемь танков ВСУ расстреливали машины

RT: восемь танков ВСУ расстреливали машины жителей Курской области

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U.S. Army photo by Gertrud Zach

Жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова рассказала, что восемь украинских танков расстреливали машины местных жителей. Ее слова приводит RT.

По ее словам, в первой машине ехал ее муж и зять, а во второй — она с сыном и сестрой мужа.

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины», — сказала она.

По ее словам, муж не успел свернуть, и «танки бахнули в их машину сразу».

Автомобиль, в котором ехала женщина, съехал в кювет. Она вместе с сыном и сестрой мужа выбралась — им удалось скрыться в посадках, когда их преследовали дроны.

Женщина рассказала, что позднее получила фотографию из больницы с ее мужем, он чудом выжил и пережил несколько операций.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил без заявлений выплачивать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате атак на приграничные районы со стороны ВСУ.

С 6 августа российские вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экипаж Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области.

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Операция на Украине
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