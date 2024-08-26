Жительница Курской области рассказала, как восемь танков ВСУ расстреливали машины

Жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова рассказала, что восемь украинских танков расстреливали машины местных жителей. Ее слова приводит RT.

По ее словам, в первой машине ехал ее муж и зять, а во второй — она с сыном и сестрой мужа.

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины», — сказала она.

По ее словам, муж не успел свернуть, и «танки бахнули в их машину сразу».

Автомобиль, в котором ехала женщина, съехал в кювет. Она вместе с сыном и сестрой мужа выбралась — им удалось скрыться в посадках, когда их преследовали дроны.

Женщина рассказала, что позднее получила фотографию из больницы с ее мужем, он чудом выжил и пережил несколько операций.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил без заявлений выплачивать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате атак на приграничные районы со стороны ВСУ.

С 6 августа российские вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экипаж Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области.