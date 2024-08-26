В ЭИСИ отметили вклад Путина в развитие финансовой системы России

Сегодня глава государства Владимир Путин делает Россию страной с одной из самых современных финансовых систем в мире. Об этом по итогам совещания по экономическим вопросам рассказала эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова.

По ее словам, президент предпринимает последовательные шаги по укреплению финансового суверенитета страны, делая при этом акцент на удобство и новые возможности для бизнеса и граждан.

«Финансовый рынок России получает дополнительные конкурентные преимущества за счет развития новой платежной инфраструктуры, создания инновационных финансовых продуктов и сервисов. То есть мы видим, что развитие продолжается, экономика растет и, несмотря на санкции, введенные против нашей страны, российская экономика показала феноменальную стойкость», — сказала она.

Карпова считает, что такой результат стал возможен благодаря тем решениям, которые были приняты президентом и правительством.

«Они позволили нашей экономике не только выстоять в условиях жестких экономических санкций, но и показать рост по основным показателям. Здесь следующая задача — это обеспечение стабильно высоких темпов и качества роста на долгосрочную перспективу», — отметила эксперт.

Она считает, что для этого требуется укрепление финансового, технологического и кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции.

При этом Карпова отметила, что западные санкции во многом сыграли на руку российской экономике, поскольку страна смогла выйти из так называемых «механизмов контроля» Запада, расширить собственное производство и углубить экономическое взаимодействие с дружественными странами.

«Это дает определенный результат с точки зрения развития экономики и технологий, например, позволяет повышать качество жизни людей, реализовывать новые соцпрограммы, перестать напрямую зависеть исключительно от экспорта нефти и газа, ведь положительную динамику сегодня показывают и другие отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, высокие технологии, IT-услуги, агропромышленный комплекс», — добавила эксперт.

Она уточнила, что по этим направлениям у России выстраивается достаточно крепкое партнерство с дружественными странами, а также новые логистические маршруты на рынках СНГ, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

«Наша страна начинает играть центральную роль в таких проектах, как Северный морской путь, Транссибирская магистраль, вовлекается в построение нового Шелкового пути. В рамках БРИКС в целом налажен достаточно стабильный финансовый расчет в национальных валютах», — сказала Карпова.

По ее словам, в планах глава государства в первую очередь обозначил, что индустриальный, торговый, логистический и финансовый потенциал страны в дальнейшем могут быть направлены на социально значимые задачи и повышение благосостояния россиян.