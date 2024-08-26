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Пожар на Омском НПЗ полностью потушили

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе

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Виталий Аньков/РИА Новости

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Омской области.

«В 23:06 (20:06 мск) — полная ликвидация», — сказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что специалисты экстренных служб успешно ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

26 августа на этом предприятии произошло возгорание технологического оборудования. В пресс-службе НПЗ заявили, что случившееся не повлияет на производственную программу предприятия.

Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе достигала 1 тыс. квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, один из них не выжил.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания на НПЗ в Омске.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел пожар.

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