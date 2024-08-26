В Омске погиб один из пострадавших при инциденте на местном НПЗ

В Омске погиб один из пострадавших при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Шести пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации они отказались и выписаны. К сожалению, один пострадавший погиб», — написал глава региона.

Чиновник выразил соболезнования его родным и близким.

До этого стало известно, что специалисты экстренных служб успешно ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

Инцидент в Омске произошел 26 августа около 15:00 мск на одной из промышленных установок предприятия. Площадь пожара достигала 1 тыс. квадратных метров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания на НПЗ в Омске.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел пожар.