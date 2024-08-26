Путин поручил без заявлений выплачивать деньги пострадавшим в приграничье гражданам

Президент России Владимир Путин поручил без заявлений выплачивать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате атак на приграничные районы со стороны ВСУ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС», — говорится в сообщении.

До этого Путин поручил организовать бесперебойную связь в приграничных областях. Также президент Российской Федерации поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Кроме того, российский лидер поручил выделить деньги для подразделений теробороны в приграничье.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экипаж Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области.