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Мишустин оценил востребованность семейной ипотеки

Мишустин: семейная ипотека является одной из самых востребованных мер поддержки

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Семейная ипотека является одной из наиболее востребованных мер поддержки для покупки жилья среди семей с детьми. Об этом на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого передает РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что программой льготного кредитования для покупки жилья воспользовались более трех миллионов родителей с детьми. По его словам, почти треть приходится на «Семейную ипотеку».

23 августа сообщалось, что в июне 2024 года заемщики в центре России получили 139 млрд рублей в рамках семейной ипотеки под 6%. Это максимум за все время действия госпрограммы. Выдачи выросли на 80% за июнь против увеличения на 21% в мае.

6 августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ изучить влияние семейной ипотеки на отечественный рынок кредитования.

В июле Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года с новыми условиями. Согласно обновленным правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи минимум с двумя детьми, один из которых младше шести лет. На этом фоне спрос на программу упал на 22%.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться новые программы льготной ипотеки.

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