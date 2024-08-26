Путин поручил организовать бесперебойную связь в приграничных областях

Президент России Владимир Путин поручил организовать в приграничных с Украиной регионах бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер призвал организовать в Белгородской, Курской и Брянской областях исправный доступ к сети интернет.

Путин также дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной матпомощи гражданам из регионов, граничащих с Украиной.

В заявлении российского президента говорится, что к 15 сентября профильным ведомствам необходимо доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Сегодня стало известно, что еще три приграничных села закроют в Белгородской области в связи со сложной оперативной обстановкой.

До этого сообщалось, что за сутки более 3,2 тыс. человек эвакуировали из приграничных районов Курской области.

Ранее силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над тремя приграничными регионами России.