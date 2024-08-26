Гражданам РФ за рубежом упростили процедуру подтверждения права на получение пенсии

Граждане РФ, живущие за границей, смогут подтверждать право на получение пенсии с помощью биометрии на портале «Госуслуги». Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии. Соответствующий сервис запущен на портале «Госуслуг», — пояснили в аппарате вице-премьера.

26 августа сенатор Ольга Епифанова сообщила «Газете.Ru», что россияне, проживающие за границей, могут получать пенсию на карты или счета в рублях и валюте банков РФ. По ее словам, более 300 тыс. россиян, получающих пенсию, сейчас находятся в 136 странах мира. Епифанова пояснила, что заработавшие на пенсию россияне после переезда за рубеж сохраняют право на выплаты. Она отметила, что «есть обязательное требование для российских «иностранцев»: им необходимо ежегодно подтверждать, что они живы через российские консульства».

Ранее сенатор перечислила льготы для российских пенсионеров.