В Красноярске мужчина набросился с ножом на соседей из-за электросчетчика

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства ссоры между соседями, которая закончилась поножовщиной, одного из участников конфликта спасти не удалось. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки по улице Щорса. Местные жители нашли на лестничной площадке семейную пару с ножевыми ранениями, мужчину спасти не удалось, его жена доставлена в больницу.

По данным портала «Проспект Мира», пострадавший снимал показания электросчетчика, сосед заподозрил его в том, что он скручивает показания, набросился на мужчину с ножом и нанес ему несколько ударов. Крики мужа услышала жена, женщина выбежала на лестничную клетку и попала под руку соседа, она также получила несколько ранений.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тюменской области мужчина поспорил с соседом и сломал ему несколько ребер. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело, зачинщику драки может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее калининградец ворвался в чужую квартиру с молотком и избил 101-летнюю женщину.