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Туристы в Исландии оказались в ледяной ловушке

Два человека пропали без вести после обрушения ледяной пещеры в Исландии

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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция сообщила, что два человека пропали без вести, а еще двое получили серьезно ранены в результате обрушения ледяной пещеры на юго-востоке Исландии во время посещения этого района туристической группой. Об этом пишет The Guardian.

Группа из 25 человек совершала организованную экскурсию по леднику Брейдамеркурйёкюдль с гидом, когда пещера обрушилась.

«Четыре человека застряли подо льдом, двое уже спасены, они серьезно ранены», — сообщила в воскресенье полиция Шюдюрланда.

«Поиски двух человек, оказавшихся в ледяной пещере, продолжаются», — говорится в заявлении.

Исландские СМИ сообщили, что на место происшествия были направлены два вертолета береговой охраны страны, а также вызваны машины скорой помощи и полиция.

Ледник, где произошел несчастный случай, находится недалеко от ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун, одного из самых популярных туристических направлений Исландии.

На Земле усиливается таянии ледников. Также немецкие ученые из Потсдамского университета заявили, что причиной гигантского цунами, обрушившегося на восточное побережье Гренландии стало таяние ледников и вечной мерзлоты Гренландии. Процесс увеличивает вероятность новых оползней и последующих мегацунами.

Ранее арка Дарвина обрушилась на Галапагосах.

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