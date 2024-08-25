Проход судов через Босфор приостановили из-за поломки следовавшего из России танкера

Проход судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен из-за неисправности у следовавшего из России танкера. Об этом, ссылаясь на министерство транспорта Турции, сообщает государственный телеканал TRT Haber.

По имеющимся данным, у следовавшего из Новороссийска в ливийский порт Бенгази панамского танкера Sredina произошла поломка двигателя. В связи с этим движение судов в обе стороны временно прекращено.

До этого сообщалось, что движение в Босфоре было приостановлено после неудачной операции по буксировке судна.

В июне движение судов приостанавливали в проливе Дарданеллы. Причиной этому стал отказ двигателя танкера PAROS. Движение судов какое-то время осуществлялось в одностороннем направлении юг-север.

Ранее Турция повысила сбор за проход через Босфор и Дарданеллы для торговых судов.