Эрдоган поблагодарил Путина за самолеты для тушения пожаров

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за самолеты-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

«Благодаря использованию двух этих машин мы гораздо легче справились с тушением лесных пожаров», — отметил Эрдоган.

Он также выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который летом предоставил Турции два самолета-амфибии в связи с мощными лесными пожарами.

Самолет Бе-200 способен брать на борт 12 тонн воды. Он эффективен при тушении лесных пожаров ввиду высокой водометности, и скорости перемещения.

17 августа сообщалось, что власти Турции проводят расследование возникновения природных пожаров, которые охватили значительную часть северо-западных и западных районов страны. Для тушения огня задействованы самолеты и вертолеты.

Ранее в Турции задержали семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам.