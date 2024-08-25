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Эрдоган поблагодарил Путина за самолеты для тушения пожаров

Эрдоган поблагодарил Путина за самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров

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РИА «Новости»

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за самолеты-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

«Благодаря использованию двух этих машин мы гораздо легче справились с тушением лесных пожаров», — отметил Эрдоган.

Он также выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который летом предоставил Турции два самолета-амфибии в связи с мощными лесными пожарами.

Самолет Бе-200 способен брать на борт 12 тонн воды. Он эффективен при тушении лесных пожаров ввиду высокой водометности, и скорости перемещения.

17 августа сообщалось, что власти Турции проводят расследование возникновения природных пожаров, которые охватили значительную часть северо-западных и западных районов страны. Для тушения огня задействованы самолеты и вертолеты.

Ранее в Турции задержали семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам.

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