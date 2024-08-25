На Украине боятся долгого отсутствия электричества из-за грядущих морозов

Грядущей зимой на Украине из-за морозов могут быть долговременные отключения электроэнергии. Об этом заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Зимой, если температура на улице будет -10 °С, света может не быть по 8-10 часов в сутки», — сказал он.

Нагорняк отметил, что в случае, если зимой будут умеренные морозы в -2-3 °С, то длительных отключений удастся избежать, однако электричество будет недоступно для украинских граждан в течение нескольких часов в сутки.

Парламентарий добавил, что такой вариант может быть реалистичен при отсутствии новых ракетных ударов российской армии на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, энергетики должны к зиме восстановить достаточный объем генерации мощностей.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима для жителей страны будет трудной. По его словам, власти страны будут пытаться восстановить поврежденные энергетические объекты, но гражданам необходимо найти возможность автономного обеспечения.

Ранее Галущенко назвал «огромными» потери генерирующих мощностей Украины.