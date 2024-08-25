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Экс-премьер России спрогнозировал, что будет со страной после СВО

Экс-премьер Степашин: Россия выйдет из СВО совершенно новой страной

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия после специальной военной операции (СВО) на Украине будет совершенно новой страной с новым мироощущением. Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин.

«Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий — потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину — это трагедия, что там говорить, — будет новая страна, в хорошем смысле», — заявил экс-премьер.

Степашин подчеркнул, что страна останется с тем же названием, но совершенно другим наполнением, другим самоопределением людей. Бывший премьер отметил, что в сознании граждан страны укрепится понятие, что «Россия может все».

Также экс-премьер РФ согласился со словами президента России Владимира Путина, что в настоящее время элита общества — это те, кто сегодня воюют в зоне спецоперации и те, кто им помогает — волонтеры и молодежь.

Степашин указал на то, что многих на Западе поразила реакция россиян на события последних двух лет, поскольку главный расчет был не на военно-политическое поражение России, а на «майдан», на взрыв внутри страны.

Незадолго до этого экс-премьер выразил мнение, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область свидетельствует, что спецоперация превратилась в полномасштабную войну НАТО с Россией.

Ранее была раскрыта уловка НАТО, позволяющую не воевать с Россией напрямую.

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