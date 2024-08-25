Стало известно, что в украинских школьных учебниках 2016 года выпуска Курская область и другие российские регионы были обозначены как часть территории Украины. Об этом сообщил РИА Новости представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.

По его словам, в учебниках были карты, где Кубань, Слобожанщина и Крым были указаны украинскими территориями. Материалы в школьную программу Украины включили как часть инициативы «Руйнуймо міфи» («ломаем мифы»).

Шашков предположил, что недавнее нападение на Курскую область может быть следствием очередной идеологической пропаганды. Он отметил, что люди, воспитанные в этом духе, могут воспринимать российские земли как оккупированные.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область произошла 6 августа. На территории региона сейчас действует режим ЧС федерального характера. Также там неоднократно объявляли ракетную опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение украинских формирований в Курскую область стало попыткой остановить продвижение российских подразделений в ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область.