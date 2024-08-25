Стало известно, к кому может перейти управление Telegram

После ареста Павла Дурова во Франции управление мессенджером Telegram, вероятнее всего, будет передано вице-президенту мессенджера и другу Дурова Илье Перекопскому, с которым они работали над созданием социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью РИА Новости.

«Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура - Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по «ВКонтакте», - заявил Зыков, подчеркнув, что с точки зрения владельцев Telegram остается относительно анонимным сервисом.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в МИД России заявили об усилиях в деле Дурова.