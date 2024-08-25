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Такер Карлсон сделал заявление после ареста Павла Дурова во Франции

Такер Карлсон: Павла Дурова задержали во Франции за отказ цензурировать правду

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Tucker Carlson Network

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением любому владельцу, который отказывается цензурировать правду по приказу и разведывательных служб. Об этом в своем Telegram-канале написал американский журналист Такер Карлсон.

Журналист призвал освободить основателя Telegram.

«Это не Путин арестовал его за то, что он дал общественности свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его», — добавил Карлсон.

17 апреля Карлсон опубликовал интервью с Дуровым. Их встреча прошла в офисе Дурова в Дубае. Во время интервью бизнесмен заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США. Карлсон же отметил, что в Штатах шпионаж оправдывают безопасностью. Соучредитель Telegram также заявил о чрезмерном внимании, проявляемом ФБР и другими американскими службами безопасности.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из Азербайджана. На него был выдан ордер на обыск. TF-1 сообщал, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Сергея Лаврова призвали добиваться освобождения Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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