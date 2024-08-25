Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции. Об этом сообщает телеканал TF-1.

Отмечается, что скоро Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции.

Дурова задержан около 20.00 (21.00 мск) 24 августа, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в парижском аэропорту Ле Бурже. Задержание провели жандармы. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана, его сопровождали женщина и телохранитель.

20 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Путин и Дуров одновременно находились в Баку. За несколько дней до визита Путина в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили ему организовать встречу с основателем Telegram Павлом Дуровым, но Путин отказался, утверждают источники Baza. О причинах отказа и теме несостоявшейся встречи неизвестно.

Ранее появилось фото Дурова с тремя младшими детьми.