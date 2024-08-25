Во Франции назвали причину ареста Павла Дурова

Основная претензия властей Франции к Telegram и арестованному сегодня Павлу Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Об этом сообщает сообщает телеканал TF1.

«На протяжении многих лет это (мессенджер) стало платформой номер 1 для организованной преступности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дуров помещен под стражу.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (19:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из Азербайджана. На него был выдан ордер на обыск.

20 августа сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку. Путин и Дуров одновременно находились в Баку. За несколько дней до визита Путина в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили ему организовать встречу с Дуровым, но российский лидер отказался. О причинах отказа и теме несостоявшейся встречи неизвестно.

Ранее стало известно, какое наследство получат сто детей Павла Дурова.