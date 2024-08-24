В Лениногорске мужчина вывез подростка на окраину города и угрожал

В Татарстане устанавливают обстоятельства избиения подростка, молодого человека вывезли за город и угрожали его жизни. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

К председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратилась жительница Лениногорска, женщина сообщила, что в июле текущего года ее 15-летний сын поссорился со сверстниками. В конфликт вмешался отец одного из подростков, мужчина вместе с юношами насильно посадил школьника в машину и вывез на окраину города.

Один из несовершеннолетних ударил школьника по лицу, отчего последний потерял сознание. Вместо того, чтобы вмешаться и остановить избиение, мужчина начал угрожать мальчику физической расправой.

По словам матери, обращения в уполномоченные органы не дали результатов, и до сих пор никто не был привлечен к ответственности. Исполняющему обязанности главы СУ СК РФ по Татарстану поручено инициировать проверку и представить отчет о причинах конфликта.

Ранее жительница Калининградской области ударила ребенка, обидевшего ее дочь, и попала под суд. 13-летний мальчик встретил на улице мать девочки, которую задирал и обзывал дурой. Женщина, как показалось школьнику, в тот момент была пьяна и, подойдя к нему, потребовала извинений. Чтобы убедиться в их искренности, она велела ребенку встать на колени, но тот отказался. Тогда родительница схватила несовершеннолетнего за шею и ударила его кулаком по щеке.

Ранее трое россиян похитили и избили соседа, а затем катали его в багажнике по селу.