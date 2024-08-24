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Террористку Трепову выписали из тюремной больницы

Mash: Трепову выписали из больницы и перевели в ИК-2 в Мордовии

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Алексей Даничев/РИА Новости

Террористку Дарью Трепову выписали из тюремной больницы и перевели в ИК-2 Мордовии. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, девушку перевели в колонию в начале августа, но ей стало плохо. По предварительным данным, Трепову срочно госпитализировали из-за сильной депрессии и раскола личности.

Муж Треповой заявлял, что она лежала в медучреждении до утра 14 августа, однако ФСИН опровергала информацию о госпитализации.

О том, что Трепова страдала психическим расстройством и впала в депрессию, сообщалось в июле после анализа ее рисунков, нарисованных для соратников из сообщества веганов. Эксперт-психиатр, исследовавший эти работы, пришел к выводу, что в колонии у Треповой развились депрессия и внутренний раскол личности.

Специалист отметил, что характер изображений свидетельствовал о внутренней деструктивности Треповой, вызванной разрушением ее надежд. Психиатр предположил, что осужденная пыталась справиться с депрессией через творчество. При этом в ее рисунках не было выявлено признаков раскаяния, и эксперт полагал, что Трепова продолжает не признавать своей вины.

25 января текущего года Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении военкора Владлена Татарского. На свободу Трепова выйдет, когда ей будет 53 года.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте.

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