Стало известно, когда США предъявят обвинения экстрадированному россиянину Петрову

США предъявят официальные обвинения экстрадированному с Кипра гражданину России Артуру Петрову не позднее 8 сентября. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.

По его словам, Петров считает обвинения политически мотивированными и надуманными и планирует их оспаривать.

«Официальные обвинения должны быть предъявлены не позднее 8 сентября. Тогда он с адвокатом будет выстраивать линию защиты», — сказал Захаров.

23 августа российские дипломаты посетили Петрова, находящегося под стражей в Нью-Йорке, сказал генконсул. Сейчас россиянин находится в центре временного содержания под стражей в районе Бруклин. По словам Захарова, дипломаты «условились поддерживать контакты с учетом возможности перевода в другой блок».

9 августа в министерстве юстиции США сообщали, что Петров был экстрадирован в США и предстал перед американским судом. В общей сложности ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. В частности, россиянину вменяют незаконный экспорт в РФ микроэлектроники.

Ранее россиянин Петров заявил, что суд Кипра дал согласие на его экстрадицию в США.