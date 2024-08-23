Врио главы Курской области сообщил, что Путин держит ситуацию в регионе на контроле

Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле и постоянно получает информацию об обстановке в регионе от местных властей. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в интервью журналисту и телеведущей Марине Ким, кадры которого опубликованы в ее Тelegram-канале .

«С федеральными структурами у меня ежедневные совещания, с президентом систематически. Я ему постоянно докладываю ситуацию в области. Он лично на контроле все держит», — заявил Алексей Смирнов.

По его словам, вся полученная информация ежесуточно обобщается, администрация региона работает круглосуточно.

Врио главы региона отметил, что власти Курской области собирают списки эвакуировавшихся и тех, кто числится пропавшими, взаимодействуют с силовиками, с Министерством обороны прежде всего, и на федеральном уровне занимаются решением проблемы.

Он уточнил, что атакованные ВСУ районы покинули около 130 тыс. человек. Их нужно обеспечить всем необходимым.

«Другие задачи региона никто не отменял. В каком-то смысле вся администрация сегодня двойного назначения», — сказал Алексей Смирнов.

Смирнов также добавил, что когда Курская земля будет освобождена, в области и в стране появится еще одна памятная дата.

«Память тех, кто склонил головы, мы будем чтить, но будем будет отстраивать новую счастливую жизнь», — заявил Смирнов.