В украинском городе Сумы произошли взрывы

Взрыв зафиксировали в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв», — отметили в сообщении, не уточнив подробности происшедшего.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога.

В среду, 21 августа, в Сумах также произошел взрыв. В этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Лопань в Харьковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.