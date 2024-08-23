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В СФ призвали изменить подход СМИ к публикации сведений о боевых действиях

Сенатор Бондарев призвал СМИ ограничивать себя при публикации военных сведений

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Совет Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале предложил внести в законодательство поправки по регулированию раскрытия средствами массовой информации (СМИ) сведений о применении новых типов вооружений в зоне боевых действий.

По его словам, при получении информации нельзя руководствоваться исключительно законом о СМИ.

«Уверен, учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений», — написал он.

Также сенатор предложил запретить обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными.

По мнению Бондарева, многие СМИ в погоне за информационным лидерством и пиаром стараются получить важную или эксклюзивную информацию у военных специалистов, а затем публикуют эти сведения.

Кроме этого, сенатор предложил допускать в горячие точки лишь тех военных корреспондентов, которые прошли подготовку и получили аккредитацию.

Бондарев подчеркнул, что речь идет не о цензуре, а о профессиональной подаче информации, имеющей свою узконаправленную специфику.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что множество разведывательных самолетов Военно-воздушных сил США замечено в небе над Черным морем.

Ранее в МИД РФ посоветовали каналу CNN не «качать права» в Курской области.

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