Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии военкора Поддубного

Пушилин: состояние военкора Поддубного стабильное, он идет на поправку

close
100%
«Поддубный |Z|О|V| edition»' class="item-image" >
Департамент здравоохранения города Москвы, телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»

Состояние здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника, стабильное, он идет на поправку. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, его слова приводит ТАСС.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

7 августа украинский БПЛА атаковал автомобиль, в котором находился журналист Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе и его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эта информация не подтвердилась. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов указал, что после атаки Поддубного доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин позвонил военкору Поддубному.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами