Стало известно о состоянии военкора Поддубного

Состояние здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника, стабильное, он идет на поправку. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, его слова приводит ТАСС.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

7 августа украинский БПЛА атаковал автомобиль, в котором находился журналист Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе и его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эта информация не подтвердилась. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов указал, что после атаки Поддубного доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин позвонил военкору Поддубному.