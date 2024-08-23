«Единая Россия» вместе с кабмином начала работу над федеральным бюджетом

В подготовке федерального бюджета на 2024-2027 годы партия «Единая Россия» предусмотрит финансирование поручений президента РФ Владимира Путина, утвержденных по итогам послания Федеральному собранию, национальные цели развития страны, а также социальные программы. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, которого цитирует пресс-служба ЕР.

Дмитрий Медведев отметил, что приоритеты главного финансового документа страны остаются неизменными.

Первоочередными задачами он назвал обеспечение обороноспособности и безопасности государства, социальных гарантий военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей.

«Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии», — добавил Медведев.

Председатель партии также подчеркнул, что объемы финансирования фонда поддержки участников СВО в следующем году должны остаться неизменными.

«Не менее важно содействовать развитию новых регионов», — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев обратил внимание, что приоритеты партии определены вместе с гражданами страны и зафиксированы в народной программе ЕР.

Он подчеркнул, что приоритеты не меняются, и государство будет выполнять все социальные обязательства, развивать инфраструктуру регионов, повышать качество жизни в них.

Якушев подтвердил, что в последние два года особое внимание уделяется достижению целей СВО, поддержке военнослужащих и их семей, развитию Донбасса и Новороссии.

«При работе над бюджетом вместе с правительством партия исходит из полного финансирования этих обязательств», — заявил врио секретаря Генсовета.

Также он отметил, что расходы на реализацию народной программы в этом году были увеличены.

«Это позволило продолжить строительство новых школ и детсадов, объектов здравоохранения, благоустраивать парки и дворы. Обеспечить лекарствами сердечников, направить дополнительные средства на выплаты педагогам. В новом бюджетном цикле ко всем нашим обязательствам добавятся новые. Их президент определил в послании и национальных целях развития», — пояснил Якушев.