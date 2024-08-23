Экспедиция волонтеров «Чистой Арктики» на мыс Челюскин стартует 30 августа из Архангельска, сообщили организаторы.

Добираться до самой северной точки Евразии волонтеры будут на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» более двух недель, сообщил руководитель общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин в ходе Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит в эти дни на Камчатке.

Экспедиция на мыс Челюскин самая сложная в истории проекта «Чистая Арктика», подготовка к ней длилась почти год.

Первая экспедиция рассчитана почти на два месяца. Среди задач у волонтеров не только начать уборку, но провести реконструкцию старого помещения Росгидромета. Это единственное капитальное строение на данной территории, где можно разместить технический персонал и участников проекта в любое время года.

Предполагается, что экспедиции на Челюскин станут регулярными – по предварительным подсчетам, на нем может находиться до 40 тысяч бочек из-под ГСМ. По итогам экспедиции волонтеры составят подробный ортофотоплан, который даст полное представление о масштабах загрязнения территории и способах ее уборки.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается очисткой северных территорий с 2021 года. В поле зрения волонтеров – наследие, которое осталось от СССР. Вывоз отходов – это сложная технологическая работа с учетом природных особенностей арктического региона. В общей сложности за три сезона добровольцы проекта собрали 12 тысяч тонн отходов.