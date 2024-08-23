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Стало известно об условиях содержания заключенных в волгоградской ИК-19

Супруга бывшего заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала об условиях в колонии

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Супруга экс-заключенного в волгоградской колонии, где произошел бунт, рассказала об условиях содержания заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

«По условиям обычный строгий режим», — отметила она, уточнив, что сотрудники исправительного учреждения вели себя адекватно, вымогательств не фиксировали.

Жена бывшего заключенного отметила, что пять лет назад в колонии содержались осужденные за преступления на религиозной почве, но их было не больше пяти человек. Она добавила, что ее супруг находился в ИК-19 шесть лет до 2020 года.

До этого директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в колонии под Волгоградом.

Также радикалы, захватившие колонию, заявили, что их действия являются местью за террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при захвате колонии под Волгоградом.

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