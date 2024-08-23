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Несколько тысяч человек за последние дни покинули приграничные районы Курской области

МЧС: около 2 тыс. человек покинули за 2 дня приграничные районы Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Около 2 тыс. человек за два дня покинули приграничные районы Курской области. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

«Из приграничных районов Курской области самостоятельно и в составе организованных колонн убыли порядка 2 тыс. человек», — отметил он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Раде не исключили новые «сюрпризы» от ВСУ после атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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