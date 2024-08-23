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Учебники по истории для 5-9-х классов представят уже в начале сентября

Мединский: учебники по истории для 5-9-х классов представят в сентябре

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Единые государственные учебники по истории для 5-9-х классов будут представлены уже в начале сентября. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, пишет ТАСС.

«В прошлом году вышел единый учебник по истории для 10-11-х классов. В этом году в училища и колледжи к 1 сентября поступит сделанный на этой же базе единый учебник истории для среднего профессионального образования. И ровно через неделю мы представим завершение этой линейки — единые учебники для 5-9-х классов», — отметил Мединский.

До этого Мединский заявил, что принимал участие в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в качестве помощника российского лидера, а не главы переговорной делегации с Украиной.

До этого сообщалось, что выпуск учебников по истории для 5-9 классов перенесли на 2025 год. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко журналу «Эксперт». По его словам, к этому времени подготовят государственные учебники по таким предметам, как «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» и обновленное «Обществознание» для старшеклассников.

Ранее Песков прокомментировал участие Мединского в российско-венгерских переговорах.

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