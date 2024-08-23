Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор

Армавирский городской суд вынес приговор пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным суда, осужденные действовали на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля. Действия подсудимых и других лиц (более 1,5 тыс., 136 из которых удалось установить) привели к полной блокировке работы аэропорта.

В итоге фигурантов признали виновными в совершении преступления по статье «Массовые беспорядки». Один из них также проходил по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подсудимые получили сроки до 9 лет колонии: троим из них назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 4 месяца, еще двум — 6,5 года и 9 лет

До этого глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявлял, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года сейчас «сидят в тюрьмах».

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы из-за регулярного рейса из Таль-Авива. Около 20.00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта Махачкалы перед прибытием самолета.

Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

Позднее правоохранительные органы вытеснили их.

Ранее выяснилось, что один из террористов в Дагестане был участником погрома аэропорта в Махачкале.