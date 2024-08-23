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Глава СК запросил доклад о расследовании смерти участника СВО в РОВД Махачкалы

Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти участника СВО в РОВД Махачкалы

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти участника СВО, избитого полицейскими в РОВД Махачкалы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета запросил у руководителя управления по республике Дагестан Беляева Дмитрия доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В июле вернувшийся с СВО 48-летний Ахмед Джабраилов якобы вел себя неадекватно на улице, после чего полицейские доставили его в Советский РОВД Махачкалы, начали бить ногами и электрошокером. Он скончался до приезда скорой помощи. Первым об этом написал глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев и опубликовал видео.

После этого в Дагестане задержали полицейского по делу о смерти Джабраилова. Первоначально родителей погибшего заставили записать видео об отсутствии претензий к правоохранителям и убедили, что у сына остановилось сердце. Но оказалось, что мужчина страдал от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за травм, полученных на СВО, и умер от механической асфиксии после избиения полицейскими. Это подтверждено заключением судмедэкспертизы.

Ранее двое жителей Дагестана пожаловались на насилие и пытки в отделе полиции.

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