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В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС при пожаре в многоэтажке

МЧС: пять сотрудников службы пострадали при тушении пожара в многоэтажке

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Shutterstock

Во время тушения пожара в Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России. Об этом сообщает официальный ликвидировали очаги возгорания после атаки БПЛА.» target=«_blank»>Telegram-канал ведомства.

«В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России. В Петровском районе они тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета», – говорится в сообщении.

Пострадавшие самостоятельно прибыли в больницу и сейчас находятся на стационарном лечении, отметили в МЧС.

Глава ДНР Денис Пушилин до этого сообщал, что в четверг в результате обстрелов украинских боевиков пострадали 10 гражданских лиц, среди которых четверо детей.

22 августа МЧС усилило мониторинг радиационной обстановки в пяти регионах. Речь идет о Курской, Белгородской, Запорожской, Ростовской областях и в Республике Крым. Глава ведомства России Александр Куренков рассказал, что подразделениями радиационной, химической и биологической защиты усилен мониторинг радиационной обстановки.

Кроме того, он добавил, что в Курскую область перебросили дополнительных специалистов-взрывотехников МЧС.

Ранее в Волгоградской области ликвидировали очаги возгорания после атаки БПЛА.

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