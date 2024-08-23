Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ Павлу на два месяца, сообщил его адвокат Никита Чекман. Информацией поделилось украинское издание «Политика страны».

«У митрополита Павла мера пресечения — залог с возложением определенных обязанностей. Вчера обязанности были продлены еще на два месяца. Следующее заседание по делу должно состояться в сентябре», — отметил Чекман.

Он также добавил, что его подзащитный сейчас находится на стационарном лечении в одной из больниц Киева из-за резкого ухудшения состояния здоровья, которое произошло во время судебного заседания.

У митрополита Павла имеются серьезные проблемы с сердцем. В прошлом году у него произошел острый инфаркт миокарда.

До этого сообщалось, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», который действует от имени министерства культуры Украины, опечатал храм на территории обители и выгнал из него монахов канонической Украинской православной церкви.

30 апреля сообщалось, что суд в Киеве постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры Павла.

Украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина».

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.