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Путин создал Совет по поддержке языков народов России

Путин образовал Совет по поддержке русского языка и языков народов РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым создал Совет при главе государства по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом сообщает ТАСС.

Этим же документом Путин упразднил существовавший до этого совет по русскому языку.

В документе говорится, что в задачи совета войдет подготовка предложений главе государства по вопросам основных направлений по поддержке русского языка и языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Кроме этого, структура будет заниматься обеспечением прав граждан РФ на использование этих языков, а также координацией работы госструктур и некоммерческих организаций по вопросам развития и поддержки языков России, создавая условия для их изучения и развития.

Среди наиболее заметных членов совета значатся актер и режиссер Сергей Безруков и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

До этого Путин подписал указ, согласно которому получить временное разрешение на проживание даже без знания русского языка и истории страны смогут те, кто уезжает из государств, где «навязывают «неолиберальные установки». Отработкой поручения президента займется кабмин, на это правительству дали месяц. Как оценивают указ Путина в Совфеде и Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали запрет на примеры из комиксов, компьютерных игр и аниме на ОГЭ.

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